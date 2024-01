Noriaki Kasai z wielkim wyczynem, to obiegnie świat. Powrót po czterech latach?

Karuzela Pucharu Kontynentalnego zawitała do Sapporo, co umożliwiło Japończykom wystawienie większej liczby zawodników. Na rozbiegu pojawiło się dziesięciu "samurajów", w tym Noriaki Kasai. 51-latek potwierdził, że jego forma zwyżkuje. Zajął dziewiąte miejsce, a w drugiej serii uzyskał trzecią notę. Japończycy mają problemy z obsadą czwartego w hierarchii miejsca w kadrze na Puchar Świata, więc niewykluczone, że ikona dyscypliny niebawem wróci do rywalizacji w elicie.