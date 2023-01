Noriaki Kasai wrócił do Pucharu Świata. 50-latek otwiera listę startową kwalifikacji

Rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się do Azji, a konkretnie do japońskiego Sapporo. Przed nami trzy indywidualne konkursy na Okurayamie, a pierwszy z nich już dziś godzinie 8.00 polskiego czasu, poprzedzony przez zaplanowane na 6.30 kwalifikacje. W nich, jako pierwszy na belce startowej pojawi się weteran, 50-letni - Noriaki Kasai, który tym samym powraca do rywalizacji w Pucharze Świata po dłuższej nieobecności.