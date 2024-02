Noriaki Kasai ma blisko 52 lata na karku, ale jego głód skakania wciąż jest ogromny - udowodnił to chociażby w piątek 16 lutego, kiedy to - można by rzec, że w zasadzie sensacyjnie - uzyskał on kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata na słynnej Okurayamie. Tym samym niebawem stanie się pierwszy zawodnikiem po 50-tce, który weźmie udział w rywalizacji PŚ, ale... to nie wszystko. Doświadczony sportowiec wyśrubuje też wyjątkowy rekord, który należał do niego już od paru lat.