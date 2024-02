W piątkowych kwalifikacjach srebrny medalista igrzysk olimpijskich sprzed dziesięciu lat z Soczi zajął 45. lokatę, premiowaną awansem do głównych zawodów. Seria "eliminacyjna" nie stała na bardzo wysokim poziomie, odpadło tylko kilku zawodników, ale już 25. pozycja w serii próbnej mogła zwiastować realną walkę o awans do konkursowej rundy finałowej. Dodatkowo można było spodziewać się, że pierwsi skoczkowie sobotnich zawodów będą mieli lepsze warunki wietrzne, bo oddadzą swoje próby jeszcze przed zachodem słońca (rywalizacja ruszyła o 16:00 czasu lokalnego).

Puchar Świata w Sapporo: Noriaki Kasai z awansem do drugiej serii

Jak już pisaliśmy, w sobotnim konkursie Kasai został najstarszym skoczkiem w historii PŚ (51 lat, 8 miesięcy i 12 dni). Już wcześniej legitymował się on jako najstarszy indywidualny i drużynowy medalista olimpijski w historii skoków narciarskich, a do tego najstarszy w historii zwycięzca zawodów Pucharu Świata. Został on zapisany w Księdze Rekordów Guinessa jako rekordzista w liczbie występów w konkursach PŚ.

W sobotę nie zamierzał być jednak tylko "statystą" - osiągnął 117 metrów i łączną notę 90,6 punktu, co dało mu awans do drugiej serii z 28. wynikiem. Rezultaty serii próbnej okazały się prorocze. Japończyk dość długo widniał na tzw. "liście oczekujących" na awans. Decydujący okazał się skok startującego z numerem "40" Johanna Andre Forfanga, który popsuł swoją próbę. Norweg "tylnymi drzwiami" dostał się do finału, "uratował" go jeszcze gorszym lotem Gregor Deschwanden.