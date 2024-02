Noriaki Kasai ostatnie punkty Puchary Świata wywalczył w sezonie 2018/2019, z kolei po raz ostatni na podium stał w marcu 2017 roku, kiedy to zajął trzecie miejsce w konkursie wieńczącym sezon w Planicy. I chociaż wiele wskazuje na to, że 51-latek nie będzie już w stanie nawiązać do tych sukcesów to niewykluczone, że jeszcze dostarczy swoim kibicom powodów do radości.