Noriaki Kasai już nie jest sam na szczycie. Dwie ikony podzielą się rekordem

Simon Ammann dołączy do Noriakiego Kasaiego w liczbie udziałów w mistrzostwach świata. Czterokrotny mistrz olimpijski poleciał do norweskiego Trondheim na czempionat globu, ale nie mógł być pewny, czy nie zostanie skreślony przez trenera po kwalifikacjach. Ostatecznie po treningach szkoleniowiec Rune Velta zrezygnował z Felixa Trunza i Juriego Kesseliego. Jak zwrócił uwagę portal Skijumping.pl, oznacza to już 13. MŚ z czynnym udziałem Ammanna (1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025). Reklama

Do 2001 r. Japończyk wypracował sobie "przewagę" nad Szwajcarem 5:1. Następnie w latach 2003-2017 podtrzymywał ten dystans, ale od 2019 r. do dziś nie występował już w mistrzostwach. Ammann nie wypadał z kadry i dzięki temu ze stanu 13:9 "dogonił" na 13:13.

Simon Ammann dołącza do Noriakiego Kasaiego. Rekord wszech czasów we dwóch

25 czerwca będzie obchodził już 44. urodziny. W trzech piątkowych seriach treningowych zajmował kolejno 49., 53. i 39. pozycję. Może więc mieć problem z choćby kwalifikacją do niedzielnego konkursu, a awans do potencjalnej drugiej serii głównych zawodów w tej chwili nie wydaje się prawdopodobny. To rzecz jasna nie wpływa na podziw, jaki może liczyć po tylu latach spędzonych na skoczniach.

Na 3. miejscu w omawianym zestawieniu znajduje się Janne Ahonen z 11 tego typu imprezami. Gdyby Kamil Stoch zostałby powołany do Trondheim, byłby razem z nim na najniższym stopniu podium. Ma 10 MŚ, tyle co Czech Jakub Janda i Rosjanin Dmitrij Wasiljew. W latach 2005-2023 był nieodłącznym elementem reprezentacji Polski. Thomas Thurnbichler nie zdecydował się jednak na wpisanie go do składu, zabrał jedynie pięciu zawodników. Reklama

Warto odnotować, że Piotr Żyła zrównał się z Adamem Małyszem (po 9), a Dawid Kubacki z Bronisławem Czechem (po 7).

