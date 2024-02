Noriaki Kasai bliski pobicia rekordu świata. Coś nieprawdopodobnego

Noriaki Kasai to prawdziwy fenomen w świecie skoków narciarskich. Reprezentant "Kraju Kwitnącej Wiśni" w tym roku skończy 52 lata, jednak ani myśli o zakończeniu kariery. Po znakomitych występach w Pucharze Kontynentalnym i wygraniu zawodów TVh Cup udowodnił, że stać go jeszcze na skoki na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli Japończyk weźmie udział w zbliżających się konkursach Pucharu Świata w Sapporo, zapisze on w swoim CV kolejne niebywałe osiągnięcie, a mianowicie... rekord świata.