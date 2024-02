Niezwykły wyczyn Zniszczoła, zrobił to. Czegoś takiego nie było od dawna

Rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich dotarła już do swego półmetka - po zawodach w Willingen jakiekolwiek powody do zadowolenia spośród Polaków miał jednak tak naprawdę jedynie Aleksander Zniszczoł, który dwukrotnie mieścił się w najlepszej dziesiątce zmagań. Jeśli jednak zajrzeć głębiej w statystyki, to można też łatwo dojść do wniosku, że "Grzywa" przy okazji... dokonał pewnego ciekawego przełomu jeśli mowa o kadrze "Biało-Czerwonych". Trzeba jednak wspomnieć też, że są tu konkretne powody do zmartwień...