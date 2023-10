Niezwykły skok Kubackiego, niewiarygodna "petarda". A potem takie wieści dla fanów

Sobotni konkurs Letnich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich należał w ostatecznym rozrachunku do trzech liderów naszej reprezentacji. Trzecie miejsce wywalczył po świetnym skoku w drugiej serii Kamil Stoch , na drugie miejsce spadł na sam koniec Piotr Żyła , który był liderem na półmetku, a złoty medal trafił w ręce Dawida Kubackiego .

Ten drugi skok był naprawdę fajny. Taki bardzo porządny. Czułem to od razu na progu, oddało to potem z prędkością i chciało lecieć

I dodał: - Dzień był długi , bo zawody zaplanowano bardzo późno. Od rana był rozruch i ciągle coś się działo. Kolacji nie było kiedy zjeść. Ale samo to, co na skoczni było okej. Od początku się rozpędzałem , skoki były coraz lepsze technicznie. Bardzo pozytywna praca . Cały czas coś lepiej się zgrywało i finalnie ten ostatni skok złożył się naprawdę fajnie.

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki letnim mistrzem Polski, skoczek zabrał głos po konkursie

- To było widać po ostatnich konkursach LGP, że im bliżej zimy, tym lepiej to wyglądało. Wcześniej było w kratkę, ale zaczynało się to coraz lepiej składać - stwierdził Dawid Kubacki.