Niezwykły plan Graneruda, Norweg ogłasza wprost. Padło nazwisko Kubackiego

Norweski skoczek Halvor Egner Granerud - zdobywca Kryształowej Kuli minionej zimy - zdradził w rozmowie z "Super Expressem", co stanowi dla niego motywację u progu nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak przyznał, jest to walka o obronę tytułu, co pozwoliło mu odzyskać ekscytację. Pochodzący z Oslo zawodnik wypowiedział się również na temat Dawida Kubackiego i wyraził jasne stanowisko w sprawie reprezentanta Polski.