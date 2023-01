Niezwykła akcja na "mamucie". Świat skoków pod wrażeniem 10-latki

- Fajny jest ten rysunek na koszulce. Podoba mi się. To naprawdę świetny pomysł - powiedział Piotr Żyła , który przyznał, że od razu zwrócił uwagę na plastron, jaki otrzymał.

Skoki narciarskie. Skąd taki pomysł? Organizator wyjaśnił

- Ten plastron jest naprawdę bardzo ładny. To naprawdę wygląda fajnie i jestem zdanie, że taka tradycja mogłaby się utrzymać w skokach narciarskich . Ten plastron dodaje kolorytu, ale jest też wyróżnieniem dla dziecka, które wykonało ten rysunek. Myślę, że teraz ma sporo radości z tego, że cały Puchar Świata skacze w plastronie, na którym jest jego rysunek. To był zdecydowanie super pomysł na zaangażowanie tych najmłodszych widzów w skoki narciarskie. Może kiedyś któreś z nich samo spróbuje skakać - mówił 32-latek.

- To pomysł sponsora - Volksbanku. Dzieci w wieku 6-14 lat mogły wziąć udział w zabawie i wysłać swój rysunek. Sędziami byli austriaccy skoczkowie. Wygrał rysunek 10-letniej dziewczynki i to on zdobił plastrony skoczków w sobotnim konkursie - przekazał nam Bernhard Foidl z biura prasowego PŚ w Bad Mitterndorf.