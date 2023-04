Niezrozumiała decyzja FIS-u. Kompromitacja na koniec sezonu Pucharu Świata

Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy. FIS znów "zadziwia"

- Znowu wszedłem w ten swój fajny świat. Byłem i pobudzony, i spokojny. To się sprawdza na lotach. To był naprawdę piękny świat. W pierwszym skoku konkursowym przeleciałem bulę i na dole było to, co najlepsze: powietrze. Tam można było fajnie odlecieć. Leciałem wprawdzie nisko, ale szybko. W drugim konkursowym strasznie mnie hamowało na buli. Potem jeszcze przyfalowały narty i to nie było to, co mogło być - powiedział Piotr Żyła w rozmowie z Interią po pierwszych sobotnich zawodach .