Do tej pory mało kto wiedział, jak mocno Ewa Bilan-Stoch zaangażowała się w akcję pomocy Ukrainie. W rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport wspomina ona, że wszystko zaczęło się zaraz po wybuchu wojny. Razem z Kamilandem zainicjowała szycie czapek, które później trafiły do ochotników walczących na froncie.

" Dałam polecenie na produkcji, że wstrzymujemy wszystkie realizacje i do końca tygodnia robimy tylko i wyłączenie czapki dla żołnierzy . Po to, by były jak najszybciej i aby było ich jak najwięcej, bo transport był przewidziany na weekend. Nasze szwaczki stanęły na wysokości zadania. Tych czapek był ogrom. Byłam dumna. Każdy chciał zrobić jak najwięcej. Panie siedziały nawet po godzinach. I tak się zaczęła nasza pomoc Ukrainie" - wyjaśnia.

W takich chwilach ludziom chyba jest potrzebna namiastka bezpieczeństwa i - wydaje mi się - że potrafię im to zapewnić. Nie tylko materialnie, ale też od strony mentalnej. Czasami wystarczy rozmowa, uścisk czy uśmiech. Wożąc uchodźców ze Lwowa, dostawałam brawa, bo panie cieszyły się, że wiezie ich inna kobieta. Nie musiały się bać o to, czy przypadkiem ktoś ich nie uprowadzi. Czuły ulgę, kiedy widziały mnie za kierownicą

Żona Stocha o "niezłej wpadce" w Ukrainie. "Myślałam, że dostanę niezły ochrzan, a 'Exen' wpadnie w furię, a był stoicki spokój"

W pewnym momencie żona Kamila Stocha wpadła na pomysł, by odezwać się do Mateusza "Exena" Wodzińskiego, który organizuje konwoje aut terenowych do Ukrainy. "Zaoferowałam się jako kierowca. Od razu też napisałam mu, że choć wyświetla mu się kobiece imię, to naprawdę jestem dobrym kierowcą i że jak da mi szansę, to udowodnię to" - wspomina w wywiadzie Interii.