Nieziemski lot w Sapporo. Rekord Kamila Stocha przeskoczony o cztery metry [WIDEO]

Wprost z amerykańskiego Lake Placid rywalizacja Pucharu Świata przeniosła się do Japońskiego Sapporo. Skoczkowie w ten weekend będą walczyli o punkty na Okurayamie, która dla Polaków ma szczególne znaczenie. To na tym obiekcie pierwszy w historii naszego kraju złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich wywalczył Wojciech Fortuna, a od 2019 roku jego rekordzistą pozostaje Kamil Stoch, który uzyskał wówczas 148,5 metra. Do dalekiej Azji Thomas Thurnbichler posłał Pawła Wąska, Kamila Stocha, Macieja Kota oraz Kacpra Juroszka, natomiast Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Piotr Żyła przygotowują się w kraju z austriackim szkoleniowcem do mistrzostw świata w Trondheim, które zostaną rozegrane pod koniec lutego.

