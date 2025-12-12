Miniony już sezon rywalizacji w Pucharze Świata może okazać się w dużej mierze przełomowy dla historii skoków. Wszystko ze względu na to, co wydarzyło się podczas mistrzostw świata 2025 w Trondheim. Na norweskiej ziemi doszło bowiem do skandalu, który wstrząsnął światem skoków.

Gospodarze próbowali oszustwem zdobyć medale, modyfikując w sposób niedozwolony stroje. Norwegowie zostali przyłapani, a sztab i skoczków spotkały surowe konsekwencje. FIS również wziął sobie temat strojów i manipulacji przy nich do serca. Przed sezonem 2025/2026 działacze wprowadzili zdecydowanie bardziej surowe zasady.

Jest czerwona kartka. Historyczny dzień dla FIS-u

Zdecydowano się zaimplementować kartki w kolorach żółtym i czerwonym. Podobnie jak w piłce nożnej, ta pierwsza jest ostrzeżeniem za przekroczenie przepisów, a druga oznacza dyskwalifikację i zawieszenie na kolejny weekend bez możliwości zamiany w kadrze reprezentacji narodowej.

Do weekendu w Klingenthal FIS nie pokazał zbyt wielu żółtych kartek i żadnej czerwonej. Jedną z zagrożonych zawodniczek na niemieckiej ziemi była Kazaszka Weronika Szyszkina, która obejrzała żółtą kartkę podczas weekendu w Falun. Wówczas kontrola wykazała, że skakała ona w nieregulaminowym kombinezonie.

Szyszkina w Klingenthal stała się pierwszą w historii zawodniczką, która zobaczyła czerwoną kartkę. Podczas piątkowych kwalifikacji Kazaszka obejrzała drugą żółtą kartkę, tym razem za nieprzepisową przepuszczalność kombinezonu. Ta oznaczała rzecz pierwszą w historii czerwoną kartkę.

W związku z tym Szyszkina nie wystartuje oczywiście w konkursach w Klingenthal, ale także w następny weekend w Engelbergu. Możliwe więc, że w Kazaszka ominie aż cztery konkursy, jeśli wszystkie się odbędą. Inną sprawą jest to, że trudno byłoby oczekiwać jej obecności ze względu na niski poziom sportowy.

To tutaj, w domku do kontroli sprzętu, rozegrały się najbardziej dramatyczne sceny MŚ w narciarstwie klasycznym w Trondheim. W ramce Sandro Pertile Tomasz Kalemba/Interia/Daniel Karmann/DPA/AFP INTERIA.PL

Fredrik Villumstad, jeden z pięciu norweskich zawodników w kadrze na PŚ w Lahti AFP

Skocznie narciarskie "Lugnet" podczas mistrzostw świata 2015 w Falun ARBARA GINDL / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP