Polscy kibice do każdego kolejnego sezonu skoków narciarskich podchodzą oczywiście z wielkim optymizmem. Nasi skoczkowie w ostatnich kilku sezonach przyzwyczaili fanów do tego, że regularnie osiągają rezultaty, które pozwalają kibicom świętować kolejne sukcesy. Kilka poprzednich sezonów naprawdę bardzo mocno rozbudziło apetyty wszystkich, którzy interesują się skokami. Polacy regularnie stawali na podium, zdobywali medale. Fani mieli prawo się do tego przyzwyczaić.