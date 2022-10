Niewiarygodny wyczyn Kubackiego! Małysz może patrzyć z podziwem

Dawid Kubacki pojechał do Niemiec jako lider cyklu. Tytuł zwycięzcy LGP mógł mu odebrać już tylko Manuel Fettner.

37-latek słabo spisał się jednak w pierwszej próbie konkursowej. Skoczył zaledwie 112,5 m, przez co nie wywalczył awansu do drugiej serii. To sprawiło, że Dawid Kubacki był już pewny, że zakończy sezon letni na pierwszym miejscu.

Sam Polak skoczył 135,5 m, co dawało mu trzecie miejsce na półmetku rywalizacji. Prowadził Daniel-Andre Tande przed Ryoyu Kobayashim.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Triumf i rekord Dawida Kubackiego

Dla Dawida Kubackiego to czwarty w historii tytuł najlepszego skoczka LGP. Żaden inny zawodnik w historii nie mógł pochwalić się takim wyczynem. Po trzy wygrane w klasyfikacji generalnej mają na koncie Adam Małysz oraz Austriak - Thomas Morgenstern.

Reklama

Zobacz także: Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Piekielnie groźny upadek w Klingenthal. "Koszmar"