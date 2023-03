Niewiarygodny rekord skoczni! "To było na granicy"

Jarl Magnus Riiber ma w dorobku między innymi cztery Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata . Dominował w tej rywalizacji nieprzerwanie od sezonu 2018/2019, a w obecnym stał przed szansą na wyrównanie rekordu wszech czasów, który dzierży aktualnie Niemiec, Eric Frenzel . Walkę o piąte z rzędu trofeum pokrzyżowały jednak problemy zdrowotne. Zmusiły one Norwega do odpuszczenia sporej liczby startów, co wykorzystali rywale. Aktualnie w "generalce" prowadzi Austriak, Johannes Lamparter .

Jarl Magnus Riiber z czterema złotymi medalami

Wielki test na mamuciej skoczni?

Co ciekawe, sam zawodnik, choć póki co zdecydowanie odrzuca sugestie dotyczące występów w PŚ w skokach, prawdopodobnie sprawdzi wkrótce swoje możliwości... na mamucim obiekcie w Vikersund! Jak donosi "Dagsavisen", zgłosił się on do testów skoczni, poprzedzających rywalizację w PŚ i cyklu Raw Air.