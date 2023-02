Niewiarygodny popis Kamila Stocha. Co to był za lot?! Historyczna chwila

Kamil Stoch przyjechał na konkurs olimpijski na dużej skoczni w Krasnej Polanie ozłocony po rywalizacji na obiekcie normalnym. Wówczas nas skoczek narciarski znokautował resztę stawki i nie pozostawił wątpliwości co do tego, kto jest numerem jeden . Drugi Peter Prevc stracił do Polaka prawie 13 punktów, a trzeci Anders Bardal - niemal 14 "oczek". Zawody na dużej skoczni były jednak dużo bardziej emocjonujące i zacięte.