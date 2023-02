Już w najbliższy weekend Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Willingen, na słynną skocznię Muehlenkopfschanze. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie niewiarygodny skok aktualnego rekordzisty obiektu - Klemensa Murańki, który przed dwoma laty pofrunął w kwalifikacjach aż 153 metry. Przypomnijmy, że wcześniej rekordzistą niemieckiej skoczni był także obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Adam Małysz.