Niewiarygodny lot i... wielka burza o rekord! Norwegowie ripostują Polaków

Skoki narciarskie w Vikersund. Riiber popisał się "kosmiczną" próbą

- To absolutnie szalone uczucie . Wyobrażałem sobie, że będzie ciśnienie jak na jakieś dużej skoczni, ale to nie przypomina niczego, czego doświadczyłem w karierze. Niezwykła zabawa - mówił po swoim skoku uszczęśliwiony 25-latek w rozmowie z rodzimymi mediami.

Jest nim Ole Walseth który uważa, że 25-latek ustanowił nieoficjalny rekord mimo tego, że jedna z jego dłoni dotknęła zeskoku. Jak stwierdził, "by doszło do upadku, trzeba dotknąć śniegu obiema rękami". Przywołał przy tym przykład Dmitrija Wasiljewa, który przed czterema laty popisał się w Vikersund skokiem na odległość 254 metrów. Nie został jednak rekordzistą obiektu. Dlaczego? "Wasiljew dotknął podłoża pośladkami oraz obiema rękami. To z definicji jest upadek" - powiedział Walseth. Obecny rekord Vikersundbakken należy do Stefana Krafta, który w 2017 roku ustał próbę na odległość 253,5 metra.