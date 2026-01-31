Niewiarygodne sceny w Willingen. To, co zrobił Słoweniec przejdzie do historii

Do igrzysk olimpijskich we Włoszech pozostało już ledwie kilka dni. W związku z tym część czołówki Pucharu Świata zdecydowała się odpuścić wyjazd na zawody poprzedzające najważniejszą imprezę sezonu. Te odbywają się na największej dużej skoczni świata - Muhlenkopfschanze w Willingen.

W gronie zawodników, którzy w Niemczech się nie pojawili znalazło się trzech polskich olimpijczyków, a więc Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Cała trójka szlifuje formę, aby na skoczniach w Predazzo powalczyć o najwyższe możliwe cele. Do Willingen nie pojechał także trener Maciej Maciusiak.

Oświadczyny na skoczni. Niewiarygodna historia

Pieczę nad polską kadrą w Willingen sprawuje trener Wojciech Topór, a pod jego opieką w Niemczech są: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Joniak. Cała piątka z pewnością na długo zapamięta sobotni konkurs indywidualny, ale nie z powodu wyników, a tego, co wydarzyło się przed zawodami.

Na kilka minut przed startem sobotniej rywalizacji doszło bowiem do... oświadczyn. Te były udziałem słoweńskiego skoczka, który pełnił rolę przedskoczka - Urbana Susnika. Słoweniec po lądowaniu udał się do wybranki swojego serca - słoweńskiej dziennikarki, po chwili zdjął kombinezon.

Pod tym miał przygotowaną koszulkę z pytaniem "Czy wyjdziesz za mnie"? Znalazł się także pierścionek, który trafił na ręce partnerki skoczka, a ta bez zastanowienia powiedziała "TAK" przed licznie zgromadzoną publicznością. Te sceny na pewno zapamiętają wszyscy obecni na skoczni.

Rozwiń

Polscy skoczkowie wzięli ślub Damian Klamka/East News/Pawel Murzyn/East News East News

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

Bloki w meczu Barkom-Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport