Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niewiarygodne sceny w Willingen. To, co zrobił Słoweniec przejdzie do historii

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Po weekendzie z Mistrzostwami Świata w Lotach w Oberstdorfie skoczkowie wrócili do Pucharu Świata, a kolejne zawody to weekend na największej dużej skoczni świata - Muhlenkopfschanze w Willigen. Przed sobotnim konkursem indywidualnym doszło do historycznych scen. Jeden ze skoczków po lądowaniu zdjął kombinezon, wyjął pierścionek i oświadczył się słoweńskiej dziennikarce.

Zbliżenie na skoczka narciarskiego w kasku i kombinezonie, trzymającego narty z widocznym logo Eurosportu, w tle fragment lasu i baner z numerem F08.
Dawid Kubacki i Urban SusnikFoto OlimpikAFP

Do igrzysk olimpijskich we Włoszech pozostało już ledwie kilka dni. W związku z tym część czołówki Pucharu Świata zdecydowała się odpuścić wyjazd na zawody poprzedzające najważniejszą imprezę sezonu. Te odbywają się na największej dużej skoczni świata - Muhlenkopfschanze w Willingen.

W gronie zawodników, którzy w Niemczech się nie pojawili znalazło się trzech polskich olimpijczyków, a więc Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Cała trójka szlifuje formę, aby na skoczniach w Predazzo powalczyć o najwyższe możliwe cele. Do Willingen nie pojechał także trener Maciej Maciusiak.

Oświadczyny na skoczni. Niewiarygodna historia

Pieczę nad polską kadrą w Willingen sprawuje trener Wojciech Topór, a pod jego opieką w Niemczech są: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Joniak. Cała piątka z pewnością na długo zapamięta sobotni konkurs indywidualny, ale nie z powodu wyników, a tego, co wydarzyło się przed zawodami.

Na kilka minut przed startem sobotniej rywalizacji doszło bowiem do... oświadczyn. Te były udziałem słoweńskiego skoczka, który pełnił rolę przedskoczka - Urbana Susnika. Słoweniec po lądowaniu udał się do wybranki swojego serca - słoweńskiej dziennikarki, po chwili zdjął kombinezon.

Pod tym miał przygotowaną koszulkę z pytaniem "Czy wyjdziesz za mnie"? Znalazł się także pierścionek, który trafił na ręce partnerki skoczka, a ta bez zastanowienia powiedziała "TAK" przed licznie zgromadzoną publicznością. Te sceny na pewno zapamiętają wszyscy obecni na skoczni.

Dwie kobiety w kombinezonach do skoków narciarskich i kaskach ochronnych, obie mają widoczne numery startowe oraz logotypy sponsorów LOTOS i REAL LOGISTICS na sprzęcie sportowym.
Polscy skoczkowie wzięli ślubDamian Klamka/East News/Pawel Murzyn/East NewsEast News
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
Zawodnik w kombinezonie sportowym i kasku trzymający narty na ramieniu, w tle lekko zamglony krajobraz, widoczne logo sponsorów na stroju.
Dawid KubackiIMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East NewsEast News
Bloki w meczu Barkom-Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja