Niewiarygodne sceny w Predazzo. Tomasiak aż zaniemówił. Chwile wzruszenia

Kacper Tomasiak do narciarskiej elity wdarł się przebojem. Polak pokazał się ze świetnej strony w letnim Grand Prix, a potem stał się liderem naszej kadry także w konkursach Pucharu Świata. Już po kilku tygodniach rywalizacji jasne było, że Tomasiak zapewnił sobie bilet na igrzyska olimpijskie.

Jechał na nie po długiej przerwie od skakania i forma była pewną niewiadomą. Już po pierwszych treningach stało się jednak jasne, że dyspozycja jest bardzo wysoka i można walczyć o czołowe lokaty. Piotr Żyła przed konkursem na skoczni normalnej wytypował, że Tomasiak zakończy rywalizację na podium.

Wielka radość Tomasiaka. Aż zabrakło słów

Tak też się stało. Po pierwszej serii był czwarty, a w drugiej zaatakował i zajął drugie miejsce, osiągając największy sukces w karierze. Zaraz po konkursie stanął przed kamerami polskiego Eurosportu przez chwilę brakowało słów, a potem w końcu przemówił. - Na pewno dobrze skakałem, ale nie idealnie - rozpoczął wicemistrz olimpijski.

- Na pewno jestem już tym bardzo zmęczony, ale także bardzo się cieszę. To najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze w moim życiu będą lepsze. Przed finałowym skokiem z pewnością było nieco presji, ale udało się skoczyć z takim luzem - dodał.

- Nie wiem, czy to były moje najlepsze skoki w życiu. Drugi na pewno był super, ten pierwszy był minimalnie gorszy, ale na pewno były to jedne z najlepszych prób w życiu. Myślę, że mogę ten medal zadedykować całej swojej rodzinie, która wspierała mnie przez całe życie - podsumował, a na końcu jeszcze cieszył się razem z Piotrem Żyłą.

Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil Stoch Urs Flueeler/Associated Press/East News / Eurosport East News

Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kamil Stoch Grzegorz Momot PAP

