Niewiarygodne sceny w Predazzo. Tomasiak aż zaniemówił. Chwile wzruszenia

Rafał Sierhej

Kacper Tomasiak do Włoch na igrzyska olimpijskie jechał z nadzieją na sprawienie niespodzianki, taką byłby pewnie byłaby walka o podium. Już przy pierwszej okazji Polak dał świadectwo tego, jak dobrze przygotowany był do tej imprezy. 19-latek w konkursie na skoczni normalnej zdobył srebrny medal. Pierwsze słowa nastolatka mogą zaskakiwać, bo powiedział, że... mógł skakać lepiej.

Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Kacper Tomasiak do narciarskiej elity wdarł się przebojem. Polak pokazał się ze świetnej strony w letnim Grand Prix, a potem stał się liderem naszej kadry także w konkursach Pucharu Świata. Już po kilku tygodniach rywalizacji jasne było, że Tomasiak zapewnił sobie bilet na igrzyska olimpijskie.

Kacper Tomasiak bohaterem IO. Tak jak oni dokonał niemożliwego

Jechał na nie po długiej przerwie od skakania i forma była pewną niewiadomą. Już po pierwszych treningach stało się jednak jasne, że dyspozycja jest bardzo wysoka i można walczyć o czołowe lokaty. Piotr Żyła przed konkursem na skoczni normalnej wytypował, że Tomasiak zakończy rywalizację na podium.

Wielka radość Tomasiaka. Aż zabrakło słów

Tak też się stało. Po pierwszej serii był czwarty, a w drugiej zaatakował i zajął drugie miejsce, osiągając największy sukces w karierze. Zaraz po konkursie stanął przed kamerami polskiego Eurosportu przez chwilę brakowało słów, a potem w końcu przemówił. - Na pewno dobrze skakałem, ale nie idealnie - rozpoczął wicemistrz olimpijski.

Jest pierwszy medal Polaków w Predazzo! Niewiarygodny atak Tomasiaka w drugiej serii

- Na pewno jestem już tym bardzo zmęczony, ale także bardzo się cieszę. To najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze w moim życiu będą lepsze. Przed finałowym skokiem z pewnością było nieco presji, ale udało się skoczyć z takim luzem - dodał.

- Nie wiem, czy to były moje najlepsze skoki w życiu. Drugi na pewno był super, ten pierwszy był minimalnie gorszy, ale na pewno były to jedne z najlepszych prób w życiu. Myślę, że mogę ten medal zadedykować całej swojej rodzinie, która wspierała mnie przez całe życie - podsumował, a na końcu jeszcze cieszył się razem z Piotrem Żyłą.

Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku trzyma narty, a w okrągłym powiększeniu widać moment lądowania lub lotu innego skoczka na śnieżnej skoczni.
Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil StochUrs Flueeler/Associated Press/East News / EurosportEast News
Dwóch sportowców w białych kombinezonach zimowych obejmuje się z radością po zawodach, jeden z nich ma złoty kask i gogle narciarskie z polską flagą, obok znajduje się fotograf w kolorowej czapce oraz inny sportowiec w czerwonej kurtce.
Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Kamil Stoch
Kamil StochGrzegorz MomotPAP
