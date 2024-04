Niewiarygodne osiągnięcie legendy skoków. Mało kto może się tym pochwalić

Noriaki Kasai to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Reprezentant "kraju kwitnącej wiśni" od wielu już lat bierze udział w zawodach na arenach międzynarodowych i choć ma już 51 lat, ani myśli o zakończeniu kariery i przejściu na sportową emeryturę.

Japoński skoczek to jeden z najbardziej utytułowanych reprezentantów kraju. Jest trzykrotnym medalistą olimpijskim, multimedalistą mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz mistrzem świata w lotach z 1992 roku. Mało kto wie jednak, że 51-latek na swoim koncie ma także kilku imponujących... rekordów Guinnessa. Co ciekawe, jeden z nich Noriaki Kasai pobił minionej zimy. Reklama

Noriaki Kasai siedmiokrotnym rekordzistą Guinnessa

Jak donosi portal Skijumping.pl, w połowie kwietnia w siedzibie japońskiego klubu Tshuchiya Home Noriaki Kasai otrzymał dwa certyfikaty potwierdzające ustanowione przez niego rekordy Guinnessa. Legendarny skoczek narciarski został okrzyknięty najstarszym zawodnikiem na świecie, który zdobył punkty Pucharu Świata. Dokonał tego w ostatnim sezonie, o czym wspominaliśmy już kilka tygodni temu. W dniu, w którym ukończył on zawody w czołowej 30-stce, miał on dokładnie 51 lat i 290 dni. Warto w tym momencie przypomnieć, że punkty do klasyfikacji generalnej Japończyk zdobywał w minionym sezonie w aż czterech konkursach.

51-letni gwiazdor otrzymał także wyróżnienie za osiągnięcie z 2017 roku, kiedy to po raz ostatni stanął on na podium. Został on wtedy najstarszym indywidualnym "podiumowiczem" Pucharu Świata w skokach narciarskich, mając dokładnie 44 lata i 293 dni.

Od tej pory Noriaki Kasai może pochwalić się siedmioma rekordami Guinnessa. Oprócz wspomnianym wcześniej dwóch osiągnięć, jest on także rekordzistą jeśli chodzi o uczestnictwo w największej liczbie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Japończyk aż 13 razy walczyć o medale na imprezie tej rangi. Kolejny sukces Kasaiego, którego nie osiągnął do tej pory żaden inny sportowiec, jest uczestnictwo w ośmiu edycjach zimowych igrzysk olimpijskich. Reklama

Na swoim koncie Kasai ma także rekord jeśli chodzi o największą liczbę występów w konkursach indywidualnych Pucharu Świata w skokach. Do tej pory było ich aż 578. To jednak nie koniec. Mając dokładnie 41 lat i 256 dni, Noriaki Kasai został najstarszym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w skokach. Ten rekord Japończyk ustanowił podczas imprezy w Soczi, która odbyła się w 2014 roku. Ostatnim rekordem Guinnessa należącym do 51-latka jest tytuł najstarszego zwycięzcy zawodów Pucharu Świata w skokach. Na najwyższym stopniu podium reprezentant "kraju kwitnącej wiśni" po raz ostatni stanął bowiem mając dokładnie 42 lata i 176 dni.

Noriaki Kasai / CHRISTOF STACHE / AFP / AFP

