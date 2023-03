Juri Tepes to były słoweński skoczek narciarskich , który zakończył karierę w 2020 roku. Był przede wszystkim znakomitym lotnikiem i to właśnie na "mamucich" skoczniach święcił największe sukcesy. Z jedynych dwóch zwycięstw w Pucharze Świata cieszył się w Planicy, a jeden z jego triumfów był wyjątkowy, bowiem... odebrał Kryształową Kulę swojemu rodakowi - Peterowi Prevcowi . Z wygranej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata cieszył się wówczas niemiecki skoczek narciarski - Severin Freund .

Pod koniec minionego roku Juri Tepes oficjalnie ogłosił, że po trzech latach małżeństwa rozwiódł się ze swoją żoną - Nusą Rakovec. - Niektórzy z was już wiedzą, ale niektórzy z was usłyszą to po raz pierwszy. Długo z tym zwlekałam, ale myślę, że dziś nadszedł ten czas. Nusa, obecnie już moja była żona, i ja oficjalnie zerwaliśmy - poinformował wówczas były słoweński skoczek narciarski.