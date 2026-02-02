Niewiarygodne doniesienia z Niemiec. Norwegowie okradzeni przed igrzyskami, policja w akcji
Ostatni weekend rywalizacji w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich przed igrzyskami olimpijskimi we Włoszech miał miejsce w Willingen. Z Niemiec skrzywdzeni wrócą Norwegowie. Jak się bowiem okazuje, doszło do włamania do ich szatni. Skradziono ważny sprzęt narciarski, a do akcji musiała wkroczyć policja. - Zniknęło mnóstwo sprzętu - zdradził w rozmowie z "Dagbladet" Jan-Erik Aalbu.
Norwegowie w ostatnich miesiącach nie cieszą się zbyt dobrą opinią, co chodzi o skoki narciarskie. Wynika to rzecz jasna z wydarzeń, których byliśmy świadkami w marcu 2025 roku. Mowa o oszustwie, jakiego Norwegowie dopuścili się podczas mistrzostw świata w norweskim Trondheim.
Gospodarze zostali na tym przyłapani i skończyło się to dość surowymi konsekwencjami, choć niektórzy oczekiwali nawet większych. W związku z tym wszystko, co związane z norweską kadrą skoczków musi budzić przynajmniej małe kontrowersje, niezależnie od poruszanego tematu.
Granerud w dziwnym kasku. Zagadka wyjaśniona, Norwegowie okradzeni
W trakcie zakończonej już rywalizacji na największej dużej skoczni w Willingen doszło do scen absolutnie karygodnych. Tym razem skrzywdzeni zostali Norwegowie. Tamtejsze media rozpisywały się o... włamaniu do szatni Norwegów w nocy z soboty na niedzielę. Skradziony został sprzęt, w którym skoczkowie mieli rywalizować.
- Byłem na policji. To śledztw. Zniknęło sporo sprzętu. Nie zabrali butów do skoków narciarskich ani butów narciarskich. Ale kaski, kurtki, czapki, rękawiczki i okulary zniknęły. Otrzymaliśmy kaski olimpijskie, a niektórzy używali ich jako zapasowych. Udało nam się również wypożyczyć sprzęt - zdradził Jan-Erik Aalbu dla "Dagbladet".
- Nikogo nie podejrzewamy. Po prostu wydaje nam się dziwne, że weszli do norweskiej szatni. Byłem na policji. Pokazali mi nagranie. Widzimy tam ludzi wchodzących do szatni. Potem wychodzą z szatni w kaskach Johanna André Forfanga i Halvora Egnera Graneruda na głowach - dodał szef norweskiej reprezentacji.
- Nic o tym nie słyszałem (o sabotażu przyp. red.). Skontaktowaliśmy się z FIS i policją. Zapytano nas, czy rozpoznajemy kogoś na zdjęciach, ale nie potrafiliśmy. Są też kiepskie zdjęcia - podsumował. To wyjaśnia pytania kibiców, o to dlaczego Granerud w niedzielę skakał w nieznanym im kasku.