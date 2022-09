W miniony weekend Dawid Kubacki nie miał sobie równych w austriackim Hinzenbach, wyprzedzając Anże Laniszka i Manuela Fettnera , który jest drugi w klasyfikacji generalnej LGP, tracąc do Polaka 70 punktów.

Dawid Kubacki pojedzie więc do Klingenthal z wielką nadzieją na końcowy triumf. Jeśli 32-latek zajmie w Niemczech przynajmniej ósme miejsce będzie pewien zwycięstwa w klasyfikacji końcowej cyklu, bez oglądania się na to, co zrobi wspomniany już Manuel Fettner.

Reklama

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Dawid Kubacki może pobić dwa rekordy

W przypadku wygranej w niedzielnych zawodach Polak pobije dwa rekordy. Po pierwsze będzie mógł poszczycić się największą liczbą zwycięstw w konkursach LGP w skokach narciarskich. Na ten moment ma ich na koncie 13 - podobnie jak Adam Małysz i Gregor Schlerenzauer.

Dawid Kubacki może także zostać liderem jeśli chodzi o triumfy w sezonie letnim. Jeśli nasz reprezentant utrzyma prowadzenie, będzie to dla niego czwarta wygrana w klasyfikacji generalnej LGP. Po trzy zanotowali także... Adam Małysz oraz Thomas Morgenstern.

Przypomnijmy, że reprezentacja naszych skoczków pojedzie do Klingenthal poważnie osłabiona. Z rywalizacji na niemieckim obiekcie zostali wycofani zajmujący trzecie miejsce w "generalce" Kamil Stoch oraz Jakub Wolny, którzy zmagają się z przeziębieniem . Ich miejsce zajął Stefan Hula, który w czwartek świętował 36. urodziny.