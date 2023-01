Nieudane polowanie Piotra Żyły. Nasz skoczek zdradził, co zawiodło

Piotr Żyła jechał na Turniej Czterech Skoczni z dużymi nadziejami. Był nastawiony na to, by walczyć o końcowy triumf. Polowanie na Złotego Orła jednak się nie udało. Wiślanin złapał zadyszkę w austriackiej części imprezy. - Co zrobić. Może w przyszłym roku się uda - powiedział Żyła.