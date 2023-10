Nietypowe zajęcie niemieckiego skoczka przed sezonem "Obserwowałem krowy"

Sztab reprezentacji Niemiec po sezonie 2022/23 zasiadł do poważnych rozmów. Wyniki naszych zachodnich sąsiadów zaniepokoiły kibiców i media. Niewątpliwie było to najgorsza od 11 lat zima dla rywali "Biało-Czerwonych". W trudnym położeniu znalazł się sam szkoleniowiec - Stefan Horngcher, bowiem pojawiły się pogłoski świadczące o tym, że miałby się pożegnać z kadrą Niemiec po nieudanej zimie. Do informacji odniósł się sam zainteresowany, deklarując po finale sezonu w Planicy, że na razie nigdzie się nie wybiera.