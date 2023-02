Thomas Thurnbichler od początku pracy z polską kadrą zaskakuje nietypowymi metodami szkoleniowymi. Austriacki szkoleniowiec wspierany przez swoich współpracowników nie boi się wprowadzać urozmaiceń do treningów, a swego czasu głośno było o "wyzwaniu jajecznym", dzięki któremu "Biało-Czerwoni" mieli okazję do kreatywnej pracy w zespołach.

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki i Thomas Thurnbichler na nietypowym treningu

Skoczek miał za zadanie układać podawane przez Thurnbichlera za pomocą kija skrzynki tak, by zbudować jak najwyższą wieżę. W pewnym momencie razem z trenerem udało mu się ułożyć jedna na drugiej aż 26 skrzynek, przez co konstrukcja sięgnęła niemal do sufitu. Tam zresztą zamontowano liny zabezpieczające Kubackiego, dzięki czemu 32-latek miał gwarancję, że trening nie zakończy się bolesnym upadkiem.