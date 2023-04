Tuż przed zakończeniem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich Dawid Kubacki zabrał głos i przekazał optymistyczne wiadomości na temat żony, Marty Kubackiej , która trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Okazuje się, że jej stan poprawia się z dnia na dzień. Robi spore postępy i oboje małżonkowie mają nadzieję, że wkrótce wrócą do domu, do dzieci.



"Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Że bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, też zaczęły się dość szybko poprawiać. Jak rozmawiałem z lekarzem, to tak szybki powrót do wartości zbliżonych do norm, to powoli kategoryzowałby jako cud. Ludzie wracają z tego, ale zazwyczaj zajmuje to dużo więcej czasu" - opowiadał sportowiec w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Dawid docenia ogromne wsparcie, jakie płynie do niego ze środowiska skoków. Opowiedział m.in. o miłym geście od Piotra Żyły.

Piotr Żyła odpowiedział na wiadomość od Dawida Kubackiego. "Odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie"

Co roku podczas finału skoków w Planicy organizowana jest impreza, na której kadrowicze z różnych krajów prezentują swoje potrawy narodowe. To wielki piknik wyczekiwany przez zawodników i ich rodziny przez cały sezon. Jak zdradził Kubacki, ze względu na jego trudną sytuację, dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, rozważał nawet odwołanie hucznego świętowania .

Widziałem tablicę na pikniku i życzenia dla Marty. Wiem, że Sandro Pertile [dyrektor Pucharu Świata - przyp. red.] zastanawiał się, czy ze względu na całą sytuację w ogóle tego pikniku nie odwoływać. Chciałem jednak, by wszystko się odbyło, ale by pito za zdrowie Marty ~ - ujawnił Dawid.

Powiedział również, że od wielu dni płyną do niego różne przyjemne wiadomości. "Wiem, że mam w chłopakach wsparcie. Prywatnie też się kontaktujemy. Chcą wiedzieć, co się dzieje, jaka jest sytuacja. Każdy z nich modlił się, wysyłał słowa wsparcia i dodawał otuchy" - zapewnił.

Zwłaszcza wymiana zdań z Piotrem Żyłą zapadła w pamięć. Kubacki oglądał konkurs drużynowy w skokach w Lahti razem z żoną. Oboje cieszyli się ze świetnej dyspozycji Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł stanęli na najniższym stopniu podium, a sukces zadedykowali właśnie rodzinie Kubackich. Po wszystkim Dawid napisał do Piotra wiadomość z gratulacjami. Odpowiedź? Aż trudno się nie uśmiechnąć.

"Piotrkowi pisałem gratulacje, to odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie. Myślę, że jak on się za to zabierze, to jutro będziemy jechać do domu" - zrelacjonował skoczek pochodzący z Nowego Targu.

Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek wysłali rodzinie Dawida Kubackiego pozdrowienia z Lahti / EXPA/Tadeusz Mieczyński / Newspix

Piotr Żyła / Tomasz Markowski / Newspix