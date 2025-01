Niespokojnie przed konkursami w Willingen. Zawodzi nawet Wąsek, Polacy daleko w tyle

Decyzja Thomasa Thurnbichlera wywołała dosyć spore poruszenie wśród kibiców. Ci powoli mają już dosyć ciągłych roszad i z coraz większym niepokojem przyglądają się obecnej sytuacji "Biało-Czerwonych". Na tle kolegów pozytywnie wyróżnia się jedynie Paweł Wąsek. "W tę stronę to łatwo, od razu decyzja, ale jak to Stoch jest lepszy, to czekamy do środy na mityczne treningi, po których oczywiście staje na tym, że on jedzie, co jest jasne już po konkursie, trochę nie fair, ale co u Thomasa Thurnbichlera jest fair?" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych. Podobnych opinii było multum.