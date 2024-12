Niespodziewany zwrot akcji u Doleżala. Przyznał się tuż przed Wisłą. "Nie sądziłem"

Zaledwie kilka miesięcy temu Kamil Stoch zdecydował się na największą rewolucję w dotychczasowej karierze. Polak po gorszym sezonie wziął sprawy w swoje ręce i to dosłownie. Od niedawna nie pracuje on z kadrą narodową, a posiada indywidualny sztab w postaci Łukasza Kruczka oraz Michala Doleżala. Pierwszy poprowadził go między innymi do złota igrzysk olimpijskich. Drugi z panów po raz ostatni świętował z nim spektakularne wyniki. Reklama

"Na ten pomysł złożyło się wiele rzeczy. Rozmowy z Adamem Małyszem w trakcie sezonu, w trakcie których Prezes sugerował różne rozwiązania, w tym pracę indywidualną. Sugerował, że on też tak robił, podpowiadał, że być może to rozwiązanie również dla mnie" - przekazał legendarny sportowiec na początku czerwca. I jak na razie może być połowicznie zadowolony ze swojej decyzji. 37-latek co prawda regularnie punktuje, lecz niektórzy spodziewali się nieco większego błysku z jego strony.

Idealny moment na zachwycenie kibiców nadejdzie za kilkadziesiąt godzin, ponieważ w najbliższych dniach Wisła stanie się stolicą światowych skoków. W przeszłości niejednokrotnie polscy fani byli w stanie dodatkowo zmotywować "Biało-Czerwonych" do dalszych lotów. Rywalizacji nie mogą doczekać się nie tylko zawodnicy. W samych superlatywach o atmosferze panującej w kraju nad Wisłą wypowiedział się Michal Doleżal.



Doleżal wrócił do Polski po dwóch latach. Czegoś takiego się nie spodziewał

"W Polsce czuję się naprawdę dobrze" - rozpoczął rozmowę z portalem "Drbna.cz". Następnie szczerze poruszył temat nawiązania współpracy z multimedalistą olimpijskim. "Kiedy wyjeżdżałem z Polski w 2022 roku, nie myślałem, że tak szybko tu wrócę. Skontaktował się jednak ze mną Kamil Stoch, który poprosił mnie, abym został jego osobistym trenerem. Rozważyłem ofertę i wróciłem. Mam tu wielu przyjaciół. Sam też czuję się bardzo dobrze" - dodał. Reklama

Fani w biało-czerwonych barwach zapewne marzą, by kooperacja potrwała jak najdłużej. Bo będzie to oznaczało jedno - dobre wyniki Kamila Stocha. Na razie Polakowi jeszcze trochę brakuje do światowej czołówki. Oby zbliżył się do niej podczas najbliższego weekendu. Tekstowe relacje na żywo z treningów, kwalifikacji oraz konkursów w Interia Sport.

Michal Doleżal / Andrzej Banaś/ Polska Press / East News

Michal Doleżal / Mateusz Birecki/REPORTER / East News