Zagadka numer jeden została definitywnie rozwiązana - już nie będzie dłużej pojawiających się pytań, czy aby na pewno Robert Lewandowski zakończy swój wielki rozdział w FC Barcelona. Do tej pory, mimo że z każdym kolejnym dniem coraz mniej na to wskazywało, pytania naturalnie się mnożyły. A może jednak? Już nie, 37-letni napastnik ogłosił, że po sezonie żegna się z "Dumą Katalonii". W niedzielę rozegrał ostatni mecz na domowym stadionie Camp Nou, zalewając się łzami, gdy zaczął być żegnany z honorami, jak przystało na legendę.

Piłką nożną, w mniejszym lub większym stopniu, interesują się niemal wszyscy. Jedną z takich osób jest były skoczek Adam Małysz, którego fenomen na mniejszą skalę wciąż trwa. Nie jest bowiem częstym zjawiskiem, by sportowiec, który relatywnie tak dawno zakończył karierę, nadal zajmował wysokie miejsca w zestawieniach na najbardziej rozpoznawalnego polskiego sportowca.

Tematyka Lewandowskiego i jego głośnej decyzji nie jest oczywiście obca "Orłowi z Wisły", który z kolei po jednej kadencji wkrótce pożegna się ze stołkiem prezesa w Polskim Związku Narciarskim.

- To na pewno wielka sprawa i wyjątkowy moment dla Roberta, bo z tego, co było widać, całą rodziną świetnie zaaklimatyzowali się w Barcelonie. Pytanie co dalej, gdzie pójdzie, wybierze jeden kontynent, czy drugi. Bo z tego, co słyszałem, takie właśnie są najbardziej kuszące propozycje - mówi w rozmowie z Interią Małysz, którą tym razem rozpoczęliśmy nietypowo, bo właśnie od kwestii związanych z "Lewym". Część właściwa wywiadu zostanie opublikowana jutro rano.

48-letni Wiślanin sam zastanawia się, jaką decyzję podejmie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy polski piłkarz w historii. Czasu ma jeszcze sporo, ale materia jest bardzo kusząca do rozważań, także dla Małysza. Nasz rozmówca spekuluje, czy piłkarza nie byłoby stać na niestandardowe rozwiązanie, na pewno niełatwe emocjonalnie, ale będące być może wynikiem szukania najbardziej optymalnego scenariusza.

Rzecz w tym, że kierunek na Arabię Saudyjską, gdzie gwiazdom płaci się nieprawdopodobne pieniądze, jest pod pewnym względem bardzo wymagający.

- Z pieniędzmi to prawda. Pytanie jednak, jak tam odnajdzie się cała rodzina, bo to zupełnie inna kultura, nieeuropejska. Pod tym względem łatwiej byłoby w Stanach Zjednoczonych. Gdy czytałem wywiady z różnymi sportowcami, między innymi Cristiano Ronaldo, to ta różnica jednak jest odczuwalna, żyje się tam zupełnie inaczej. A może pójdzie sam wypełnić kontrakt, a rodzina zostanie w Hiszpanii? Wówczas byłby częstym gościem w samolocie (uśmiech). To jest, w gruncie rzeczy, ciężkie zagadnienie i temat - uważa najpopularniejszy polski skoczek narciarski w historii.

Artur Gac, Interia

