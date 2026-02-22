Niespodziewane wyznanie Kacpra Tomasiaka po mistrzostwie. Wąsek potwierdził

Walka skoczków narciarskich o medale na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dobiegła końca, jednak jeszcze zanim panowie powrócą do rywalizacji w ramach Pucharu Świata, nasi zawodnicy wzięli udział w mistrzostwach Polski. Te odbyły się zgodnie z planem na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, a udział w nich wzięło 54 zawodników. Na liście startowej nie zabrakło świeżo upieczonych medalistów olimpijskich z Predazzo: Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.

Emocji już w pierwszych minutach rywalizacji dostarczył Konrad Tomasiak, który osiągnął odległość 127,5 m i zapewnił sobie prowadzenie przez dłuższą część pierwszej serii. Wyprzedził go dopiero startujący z 43. numerem Paweł Wąsek. Ostatecznie młodszy brat multimedalisty olimpijskiego z Predazzo na półmetku rywalizacji znajdował się na ósmej pozycji, którą dzielił z Kacprem Juroszkiem. Prowadził Kacper Tomasiak po skoku na 128 m. Drugi był Dawid Kubacki, trzeci wspomniany wcześniej Paweł Wąsek.

Przed rozpoczęciem kolejnej serii konkursowej sytuację na skoczni ocenili organizatorzy. Szybko okazało się, że w torach na rozbiegu zbiera się woda, która zamarza, co uniemożliwiło kontynuowanie rywalizacji. Wyniki po pierwszej serii były więc ostateczne. Tym samym złoto w mistrzostwach kraju zdobył Kacper Tomasiak, srebro zdobył Dawid Kubacki, a trzeci był Paweł Wąsek.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zgodni. Takie słowa po igrzyskach

Po zakończeniu zawodów w studiu TVP Sport zameldowali się Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Najmłodszy z tego grona zapytany o swoje przemyślenia po XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i to, który medal smakuje dla niego najlepiej, 19-latek nie zastanawiał się długo.

"Szczerze najbardziej zadowolony jestem z tego drużynowego medalu, bo jednak to najbardziej taki prestiżowy krążek, można powiedzieć, w moim odczuciu przynajmniej" - ocenił multimedalista olimpijski z Predazzo.

Chwilę później do akcji wkroczył także Paweł Wąsek, który potwierdził, że wywalczenie medalu z duecie z Kacprem Tomasiakiem było momentem, który zapamięta na długo. "Mam dużo tych dobrych wspomnień, bo od samego początku, od pierwszych konkursów, od pierwszych medali Kacpra było wiele wspaniałych chwil, też dla nas, dla naszej całej drużyny. Ale oczywiście każdy walczy i każdy trenuje całe życie to po, żeby samemu osiągać sukcesy, więc ten medal, który wywalczyliśmy razem w konkursie duetów, to takie najwspanialsze wspomnienie" - przyznał.

26-latek przyznał, że gdy po śnieżycy nagle odwołano ostatnią serię konkursu duetów na igrzyskach, przez długi czas nie mógł uwierzyć w to, że on i Kacper Tomasiak naprawdę zostali wicemistrzami olimpijskimi. "Nie wiem nawet ile osób pytałem, czy aby na pewno, czy ta seria na pewno jest odwołana, czy mamy to srebro, ale później już tylko wielka radość" - podsumował.

Wyniki mistrzostw Polski w skokach narciarskich mężczyzn

1. Kacper Tomasiak - 128 m, 138,5 pkt

2. Dawid Kubacki - 131,5 m, 133,8 pkt

3. Paweł Wąsek - 122,5 m, 131,6 pkt

4. Kamil Stoch - 125,5 m, 128,1 pkt

5. Klemens Joniak - 126,5 m, 125,6 pkt

6. Piotr Żyła - 125 m, 123,4 pkt

7. Aleksander Zniszczoł - 123,5 m, 119,1 pkt

8. Konrad Tomasiak - 127,5 m, 114 pkt

8. Kacper Juroszek - 119 m, 114 pkt

10. Łukasz Łukaszczyk - 122,5 m, 113,6 pkt

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskich Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek EPA/FILIP SINGER PAP

