Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewane wycofanie Słoweńców. Tuż przed igrzyskami, nie pojawią się

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Wielkie odliczanie do rozpoczęcie igrzysk olimpijskich trwa. Fani skoków narciarskich już mogą kierować swój wzrok na Włochy, gdzie już w czwartek ma odbyć się pierwszy trening panów. Zaledwie jeden dzień przed tym wydarzeniem pojawiła się informacja mówiąca o niespodziewanym wycofaniu się Słoweńców - z Domenem Prevcem na czele.

Trzech skoczków narciarskich ubranych w letnie stroje drużynowe, jeden z nich trzyma narty. W tle rozświetlona tablica wyników i elementy infrastruktury sportowej. Zawodnicy stoją spokojnie, jeden z nich trzyma flagę Słowacji.
Domen Prevc i reprezentacja SłoweniiKENTARO TOMINAGAEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Pomimo tego, że pierwszy konkurs skoczków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina zaplanowany jest dopiero na poniedziałek 9 lutego, to panowie już w czwartek, dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk, pojawią się na skoczni. Wezmą bowiem udział w pierwszych treningach.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy postanowili skorzystać z okazji do tego, aby już 4 dni przed pierwszym konkursem, zapoznać się z tamtejszym obiektem. Jak się okazuje, nie zobaczymy tak Słoweńców.

Ukrainiec zakpił z Polaków, wojny i Wołynia. Borek nie wytrzymał

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwiskPolsat Sport

Słoweńcy postanowili tuż przed igrzyskami. Gruchnęła decyzja o wycofaniu

Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz "Eurosportu" obecny na miejscu, Kacper Merk. Jak wynika z jego wpisu w serwisie "X", Słoweńcy mają zamiar pojawić się na skoczni dopiero dzień przed zawodami i wziąć udział w niedzielnym treningu.

- Słoweńcy z Domenem Prevcem na czele odpuszczają czwartkową sesję treningową w Predazzo. Na skoczni pojawią się dopiero w niedzielę - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz.

Decyzja ta najpewniej spowodowana jest faktem, że treningi skoczków zaplanowane są właśnie na czwartek i niedzielę. Pomiędzy tymi dniami, na włoskim obiekcie rywalizować będą skoczkinie. Cały harmonogram skoków podczas igrzysk można zobaczyć TUTAJ.

Przypomnijmy, że we Włoszech zobaczymy trzech naszych reprezentantów w skokach (Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak) oraz dwie reprezentantki (Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz).

Forma, w jakiej znajduje się obecnie Domen Prevc każe także sądzić, że Słoweniec jest jednym z faworytów do zdobycia olimpijskiego złota i być może decyzja o niepojawieniu się na pierwszym treningu ma dać mu czas na zasłużony odpoczynek po dotychczasowej części sezonu.

Zobacz również:

Stefan Horngacher
Skoki Narciarskie

Nie milkną echa rezygnacji Horngachera. Taki komunikat tuż przed igrzyskami

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Zawodnik w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i goglami, trzyma narty do skoków. W tle widoczne rozmyte drzewa, atmosfera mglista, koncentracja sportowca widoczna na twarzy.
Domen Prevc otrzymał radosny komunikat prosto ze Słoweńskiego Komitetu OlimpijskiegoJENS SCHLUETER AFP
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
Domen Prevc
Domen PrevcTerje Bendiksby / NTBAFP
Hubert Hurkacz - Martin Damm Jr. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja