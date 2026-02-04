Pomimo tego, że pierwszy konkurs skoczków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina zaplanowany jest dopiero na poniedziałek 9 lutego, to panowie już w czwartek, dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk, pojawią się na skoczni. Wezmą bowiem udział w pierwszych treningach.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy postanowili skorzystać z okazji do tego, aby już 4 dni przed pierwszym konkursem, zapoznać się z tamtejszym obiektem. Jak się okazuje, nie zobaczymy tak Słoweńców.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Słoweńcy postanowili tuż przed igrzyskami. Gruchnęła decyzja o wycofaniu

Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz "Eurosportu" obecny na miejscu, Kacper Merk. Jak wynika z jego wpisu w serwisie "X", Słoweńcy mają zamiar pojawić się na skoczni dopiero dzień przed zawodami i wziąć udział w niedzielnym treningu.

- Słoweńcy z Domenem Prevcem na czele odpuszczają czwartkową sesję treningową w Predazzo. Na skoczni pojawią się dopiero w niedzielę - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz.

Decyzja ta najpewniej spowodowana jest faktem, że treningi skoczków zaplanowane są właśnie na czwartek i niedzielę. Pomiędzy tymi dniami, na włoskim obiekcie rywalizować będą skoczkinie. Cały harmonogram skoków podczas igrzysk można zobaczyć TUTAJ.

Przypomnijmy, że we Włoszech zobaczymy trzech naszych reprezentantów w skokach (Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak) oraz dwie reprezentantki (Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz).

Forma, w jakiej znajduje się obecnie Domen Prevc każe także sądzić, że Słoweniec jest jednym z faworytów do zdobycia olimpijskiego złota i być może decyzja o niepojawieniu się na pierwszym treningu ma dać mu czas na zasłużony odpoczynek po dotychczasowej części sezonu.

Domen Prevc otrzymał radosny komunikat prosto ze Słoweńskiego Komitetu Olimpijskiego JENS SCHLUETER AFP

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Domen Prevc Terje Bendiksby / NTB AFP

