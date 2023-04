Niespodziewana zmiana w sztabie kadry skoczków? Thurnbichler potwierdza

W niedzielę dobiegł końca sezon 2022/23 w skokach narciarskich i... niemal z marszu ruszyły spekulacje dotyczące kolejnego cyklu. Wiele wskazuje na to, że skład personalny sztabu reprezentacji Polski zostanie niebawem zmodyfikowany. Rolę asystenta objąć ma w nim Stefan Hula, który do niedawna regularnie sam stawał na rozbiegu. - Mogę to potwierdzić, chcę włączyć go do systemu szkoleniowego - oznajmił trener Thomas Thurnbichler w audycji "3. seria".