Niespodziewana kontrola Piotra Żyły. "Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem"

Polska, startująca w składzie: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła, zajęła ósme miejsce w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie.

Tak naprawdę w polskiej ekipie nie zawiódł tylko Żyła. Reszta skakała bardzo słabo. Zresztą siódma Szwajcaria wyprzedziła nas aż o 148,4 pkt. To była kompromitacja Biało-Czerwonych.

Piotr Żyła: wygrywamy razem, ale przegrywamy też razem

O wiele więcej ciekawego działo się w kwestiach pozasportowych. Nagle z rozbiegu zjechały same narty Domena Prevca. Potem było zamieszanie ze startem Słoweńców w drugiej serii.

- Nas to nie dotyczyło, chociaż Dawid wadził się trochę na belce - śmiał się Żyła, komentując wymachiwanie rękami przez Kubackiemu, który miał startować z belki, ale na najeździe wciąż pracowały dmuchawy.

Wygrywamy razem, ale przegrywamy też razem. Było, jak było. Moje skoki nie były też do końca takie, jakich oczekiwałem. Nie było ani jednego przyjemnego skoku

"Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem"

Zaraz po konkursie drużynowym czekała na niego niespodzianka - kontrola dopingowa,

Biorą mnie, ale nie wiem czemu. Może przez banany. Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem

Zapytany o sytuację z Domenem Prevcem, któremu narty same zjechały z rozbiegu i nie mógł wystartować, odparł: - Szkoda mi Słoweńców. Nigdy nie zdarzyła mi się podobna sytuacja. Może dlatego, że narty lubią ze mną skakać. Zdarzało mi się jednak mylić narty i zabrać nieswoje.

Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią. Polska była ósma aż 148,4 pkt. za Szwajcarią.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

