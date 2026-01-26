Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewana kontrola Piotra Żyły. "Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem"

- Działo się - śmiał się Piotr Żyła po konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Polska była w nim tylko tłem, choć wiślanin zaliczył udany występ. Odkąd tylko wylądował, Polakowi towarzyszył pewien jegomość, a wraz z nim lekarz naszej kadry.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim siedzi na śniegu po skoku narciarskim, trzymając ręce na kolanach, w tle widać zarys toru i ślady nart.
Piotr ŻyłaIMAGO/Dominik BerchtoldNewspix.pl

Polska, startująca w składzie: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła, zajęła ósme miejsce w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie.

Tak naprawdę w polskiej ekipie nie zawiódł tylko Żyła. Reszta skakała bardzo słabo. Zresztą siódma Szwajcaria wyprzedziła nas aż o 148,4 pkt. To była kompromitacja Biało-Czerwonych.

Piotr Żyła: wygrywamy razem, ale przegrywamy też razem

O wiele więcej ciekawego działo się w kwestiach pozasportowych. Nagle z rozbiegu zjechały same narty Domena Prevca. Potem było zamieszanie ze startem Słoweńców w drugiej serii.

- Nas to nie dotyczyło, chociaż Dawid wadził się trochę na belce - śmiał się Żyła, komentując wymachiwanie rękami przez Kubackiemu, który miał startować z belki, ale na najeździe wciąż pracowały dmuchawy.

Wygrywamy razem, ale przegrywamy też razem. Było, jak było. Moje skoki nie były też do końca takie, jakich oczekiwałem. Nie było ani jednego przyjemnego skoku
tłumaczył Żyła.

    "Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem"

    Zaraz po konkursie drużynowym czekała na niego niespodzianka - kontrola dopingowa,

    Biorą mnie, ale nie wiem czemu. Może przez banany. Ciekawe, czy wyjdzie, że przedawkowałem
    śmiał się 39-latek.

    Zapytany o sytuację z Domenem Prevcem, któremu narty same zjechały z rozbiegu i nie mógł wystartować, odparł: - Szkoda mi Słoweńców. Nigdy nie zdarzyła mi się podobna sytuacja. Może dlatego, że narty lubią ze mną skakać. Zdarzało mi się jednak mylić narty i zabrać nieswoje.

    Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią. Polska była ósma aż 148,4 pkt. za Szwajcarią.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Skoczek narciarski w stroju sportowym podczas lotu, unosi się nad zeskokiem w klasycznej pozycji aerodynamicznej, tło stanowią drzewa pokryte igłami.
    Piotr ŻyłaKarl-Josef Hildenbrand/DPAAFP
    Sportowiec w żółtej czapce i czerwonym stroju udziela wywiadu mediom, otoczony mikrofonami z logotypami stacji radiowych, w tle rozmyte zimowe otoczenie.
    Piotr ŻyłaMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Zawodnik w sportowym stroju narciarskim trzymający narty, uśmiecha się do fanów, którzy robią z nim zdjęcia. W tle widoczna drewniana konstrukcja oraz kibice.
    Piotr ŻyłaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
