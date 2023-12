Adam Małysz i najlepszy sezon w karierze

Letnie Grand Prix był zapowiedzią dobrej formy Małysza na zimowe konkursy. Sezon 2001/2002 rozpoczął doskonale, wygrywając w Kuopio podczas konkursu inauguracyjnego. Dzień później był drugi. Podczas pierwszego w historii konkursu PŚ na skoczni w Titisee-Neustadt również odniósł zwycięstwo. Dzień później był drugi, zaraz za Svenem Hannawaldem. To on w 50. Turnieju Czterech Skoczni jako pierwszy zawodnik w historii odniesie zwycięstwa we wszystkich czterech konkursach. Mimo to w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata zajmie drugie miejsce, przegrywając z Małyszem o 216 punktów.