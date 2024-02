Niesamowity wyczyn Noriakiego Kasai. Wielki powrót coraz bliżej, historyczny rekord o krok

Noriaki Kasai to prawdziwa legenda skoków narciarskich. I najlepszy przykład na to, że wiek to tylko liczba. Zawodnik, który w czerwcu skończy 52 lata, nadal pozostaje w bardzo dobrej formie, a na krajowym podwórku wciąż zadziwia. Na skoczni w Sapporo wygrał rywalizację w Tvh Cup, pokonując japońską czołówkę. Taki wynik może dać mu szansę powrotu do Pucharu Świata i ustanowienie kolejnego, historycznego rekordu.