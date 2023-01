Bardzo udany początek roku dla Dawida Kubackiego . I to zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Turniej Czterech Skoczni zakończył na wysokim drugim miejscu. Jako jedyny przełamał też dominację Halvora Egnera Graneruda i wygrał w konkursie w Innsbrucku. A po kończących cykl zawodach w Bischofshofen przez moment celebrował sukces, a następnie wsiadł w samochód i udał się prosto w drogę do Polski, gdzie oczekiwała na niego rodzina w powiększonym składzie.

6 stycznia, na godziny przed konkursem, do Kubackiego dotarły ważne wieści. Po raz drugi został tatą! On i żona Marta mają teraz już nie jedną, a dwie córeczki: Zuzannę i Maję . Narodziny pierwszej dziewczynki skoczek "uczcił" triumfem w Turnieju Czterech Skoczni (sezon 2019/2020). Dla drugiej było miejsce na niższym stopniu podium, a następnie... wyjątkowy gest podczas Pucharu Świata w Zakopanem .

"Pszczółka Maja" przed skokiem Dawida Kubackiego. Wyjątkowy moment podczas Pucharu Świata w Zakopanem