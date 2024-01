Niesamowite skoki 16-letniego Polaka. Przeskoczył obiekt

Łukasz Łukaszczyk, który jest zawodnikiem TS Wisła Zakopane, wygrał drugi trening. Poszybował w nim aż na 114. metr. To była zatem próba dłuższa od rekordu obiektu, jaki od 2018 roku należy do Austriaka Stefana Krafta, Norwega Roberta Johanssona i Niemca Andreasa Wellingera. Wynosi on 113,5 metra.