Paweł Wąsek po upadku w serii treningowej. "Wracamy na dobre tory"

Na razie odczuwam, że gdzieś tam boli piszczel. Reszta jest ok. Zobaczymy jeszcze jutro, jak zejdzie cała adrenalina, gdy się obudzę. Myślę, że nic złego się nie wydarzyło. Jak widać, dalej mogę skakać i kwalifikować się do konkursu. Wracamy na dobre tory

Polak w rozmowie z Kacprem Merkiem podzielił się też swoimi odczuciami po skoku kwalifikacyjnym. "Było fajnie. Całe szczęście, że zaraz po upadku miałem okazję oddać jeszcze jeden skok. Dużo gorzej by było, gdybym po upadku pojechał do hotelu, przemyślał przez noc, co się stało i dopiero jutro wrócił na skocznię. Tak, to nie miałem nawet czasu o tym myśleć. Na górze pojawiło się trochę stresu, do głowy przyszły różne myśli, ale na pewno było lepiej niż miałbym skakać dopiero następnego dnia" - przyznał.