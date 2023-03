Halvor Egner Granerud jest na dobrej drodze do wygrania kolejnego cyklu Raw Air. Norweg po problemach zdrowotnych w Oslo wrócił na podium Pucharu Świata. Lider "generalki" pogodził dwóch Austriaków i wygrał konkurs w Lillehammer. Co ciekawe, był to jego pierwszy triumf przed własną publicznością w PŚ.