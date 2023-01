Niepokojące wyznanie Żyły. Co się z nim dzieje? "Nie wiem, o co chodzi"

Piotr Żyła podczas weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Sapporo jest wyraźnie nieswój. Popularny "Wewiór" jest wprawdzie w stanie oddawać dalekie skoki, tak jak w drugiej serii sobotnich zawodów, jednak nie do końca potrafi odnaleźć się w Japonii, co sam otwarcie przyznaje. - Nie wiem, o co chodzi - powiedział nasz reprezentant po konkursie, w którym zajął dziewiąte miejsce.