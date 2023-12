Niepokojące wieści z obozu Austriaków. Wrócił "koszmar" Stefana Krafta

Na razie nie ma mocnych na Stefana Krafta. Reprezentant Austrii wygrał już pięć konkursów Pucharu Świata i z dużą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej. Niewątpliwie będzie jednym z głównych faworytów do tryumfu w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Przed rozpoczęciem imprezy utytułowany zawodnik zdradził w mediach, że choć cieszą go jego wyniki, to martwi się o swoje zdrowie. Okazuje się, że stary problem rywala Polaków powrócił.