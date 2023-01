W sobotnich zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Bad Mittendorf Kamil Stoch zajął odległe - jak na swoje standardy - 17. miejsce. Powiedzieć, że to nie był konkurs naszego skoczka, to jak nie powiedzieć nic. Zwłaszcza, że zawodnik z Zębu jest ostatnio niczym magnes, który przyciąga kiepskie warunki.

Podczas pierwszego z dwóch konkursów rozgrywanych na "mamuciej" skoczni Kulm, to właśnie Kamil Stoch otrzymał najsłabszy wiatr pod narty. Nikomu, kto wystąpił w drugiej serii, nie odjęto tak mało punktów, co Polakowi (13,8 punktu). Dla porównania, notę Austriaka Stefana Krafta z powodu sprzyjających podmuchów zmniejszono aż o 29,4 punktu. Różnica jest gigantyczna .

Nie można jednak mówić o tym, że tylko i wyłącznie pech skutkował tak przeciętnym występem Kamila Stocha. Skoki naszego asa oraz jego forma są bowiem dalekie od ideału, co przyznaje sam zawodnik. "Nie ma zabawy, jest mordęga, szukanie tego złotego środka. Gdzieś się pogubiłem technicznie i nie mogę tego znaleźć. Nie jestem teraz pewien, że będzie to działać. Zatraciłem dobrą fazę. Klasyczna historia: Kulm i Kamil Stoch" - mówił nasz skoczek po sobotnim konkursie na skoczni Kulm przed kamerą Eurosportu.

Skoki narciarskie. "Kamil Stoch ma problemy". Thomas Thurbichler ocenił formę Polaka