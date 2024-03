"To długi sezon, więc dwa konkursy jednego dnia mogą dać się we znaki. Dla zawodników, którzy są w dobrej formie, będzie to trochę łatwiejsze. Ale dla tych, którzy mają trochę kłopotów z formą, będzie to wymagające. Nie dość, że jest to końcówka sezonu, to są to loty. Nie będzie łatwo" - stwierdził cytowany przez skijumping.pl.