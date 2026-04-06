Niepokojące słowa Małysza. Jest ciąg dalszy. On może wyjechać do Niemiec

Wojciech Kulak

Dopiero co zakończył się sezon 2025/26 w skokach narciarskich, a działacze już snują plany związane z nadchodzącą kampanią. Niedawno poznaliśmy chociażby nowego trenera reprezentacji Niemiec, ponadto niespodziankę dla polskich kibiców szykuje Adam Małysz. Obecny prezes PZN może jednak przełknąć gorzką pigułkę. A chodzi o potencjalne opuszczenie naszego kraju przez Michala Doleżala. Odnośnie do swoich dalszych losów odpowiedział on zaledwie jednym zdaniem.

Adam Małysz przyznał niedawno, że Michal Doleżal nie będzie mógł narzekać na brak ofert. Teraz Czech skomentował swoją przyszłość

Czech dopiero niedawno po kilku latach przerwy powrócił do Polski. A wszystko za sprawą Kamila Stocha, który postanowił poprosić o własny sztab szkoleniowy. Z ogromnej wiedzy Michala Doleżala korzystała jednak także kadra A. Obywatel naszych południowych sąsiadów współpracował z Maciejem Maciusiakiem. Czy będzie to trwało także w kolejnej kampanii? Po przejściu na emeryturę "Rakiety z Zębu", zagraniczny specjalista może znów wyjechać.

Niedawno na taki scenariusz przygotował zresztą kibiców Adam Małysz. "Rozmawiałem i z Maćkiem, i z Michalem na temat kontynuacji pracy z nim. Wiem, że ma sporo propozycji. Uważam, że to bardzo wartościowy trener i specjalista od sprzętu, przede wszystkim kombinezonów. Niemcy mocno żałowali, że odszedł od nich, żeby pracować z Kamilem, więc pewnie jedna z propozycji jest skierowana w tamtą stronę. Oczywiście, że widziałbym ich dalej w Polsce. Może trochę na innych zasadach, ale na to przyjdzie czas po sezonie" - przyznał dla "sport.pl".

Sam Czech po ostatnim weekendzie w Planicy stara się nie komentować sprawy. W Słowenii dostał on zresztą konkretne pytanie od redakcji "skijumping.pl". Odpowiedź była krótka i zarazem niepokojąca dla sympatyków skoków z kraju nad Wisłą. "Wcześniej czy później wszyscy się dowiedzą" - oznajmił. Czasu na przemyślenie decyzji nie ma jednak sporo. Im szybciej się określi tym lepiej, ponieważ czas w tej ekstremalnej dyscyplinie pędzi jak szalony. Niebawem zawodnicy rozpoczną przygotowania pod letnie konkursy.

Na razie wszyscy udali się na krótki odpoczynek. Michal Doleżal także. "Daliśmy z siebie wszystko, wiem to. Kamil dawał z siebie 110%, ale wszystko toczyło się w sferze mentalnej. Kamil sam wiedział, o co chodzi i co go blokuje, żeby to drgnęło. Nie trzeba było niczego więcej dodawać do tego, co sam mówił. Skoki narciarskie niby są proste, ale gdyby były proste, to wszyscy by skakali dobrze" - dodał jeszcze na Letalnicy.

Michal Doleżal (po lewej) i Łukasz Kruczek
Adam Małysz
Maciej Maciusiak
