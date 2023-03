Niepokojące słowa Macieja Kota. "To ostatni dzwonek"

Jak się okazuje, nie jest to jedyny problem FIS-u. Uwagę dziennikarzy i kibiców zwróciły obrazki pod skocznią w Słowenii. Planica była gospodarzem tegorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Jednak docelowa impreza sezonu nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Gospodarze mieli twardy orzech do zgryzienia, bowiem bilety nie sprzedawały się jak "świeże bułeczki". Pustki na trybunach tłumaczyli reprezentanci gospodarzy, którzy uważali, że ich kibice wolą poczekać na finał sezonu.

O rywalizacji w Pucharze Świata, kontrowersjach z udziałem sędziów i zastanawiająco małej frekwencji, wypowiedział się reprezentant Polski Maciej Kot . Zawodnik nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył w telewizji. Uważa, że jest to sygnał do zmian.

Maciej Kot szczerze o przyszłości skoków narciarskich. Nie zamierzał gryźć się w język

"Ciężko się to wszystko ogląda i rozumiem w pełni niezadowolenie kibiców. Widać, że zawodnik oddał dobry skok, ale nie odleciał, a dodatkowo ma jeszcze odjęte punkty za sprzyjający wiatr. Do tego dochodzi częste obniżanie belek. Skoki stały się dla fanów ostatnio niezrozumiałe, co odbija się na zainteresowaniu. Widać to także po coraz słabszej frekwencji podczas Raw Air czy wcześniej w Planicy. Byłem zaskoczony, że w Słowenii miejsca na trybunach nie zostały zapełnione. Dla FIS to ostatni dzwonek by działać i coś zmienić"- mówił 31-latek w rozmowie z "WP SportoweFakty".